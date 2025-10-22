この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。時間の使い方というのは人それぞれ違うものですが、待ち合わせや共同作業など、誰かと一緒に何かをしなければいけない時は自分の価値観と相手の価値観をすり合わせる努力も必要ですよね。「自分はいつも遅刻するから」とか「30分早く来るのは当たり前」など自分の価値観だけを主張すると人間関係はどんどんギクシャクしてしまいます。ただ、すり合わせなくても「