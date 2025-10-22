10月24日（金）より全国公開となる劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。フランシュシュの未来に期待が高まるクライマックスPVが公開。さらに、新キャラクターが発表され、小野大輔の出演が発表された。＞＞＞PV場面カットや新キャラをチェック！（写真7点）時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならで