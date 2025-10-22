株式会社MUSINは、オーディオブランド「iBasso Audio」より、新開発のポータブルDAC/AMP『D17 ATHERIS』を10月24日に発売する。予約は10月17日より開始された。価格は265,320円（税込）。 （関連：【画像】iBasso『D17 ATHERIS』《詳細・デザイン一覧》） R2R DACと1bit DACという2つの異なるフラッグシップテクノロジーを1台に統合した“デュアルディスクリートDAC構成”を採用。自然で柔らかいア