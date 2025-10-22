畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。10月21日（火）に放送された第6話では、“皇太”（大橋和也）の恋愛観に視聴者の反響が二分する展開に…。一方で、叶翔（木村慧人）とえみか（矢吹奈子）の“芸能界ラブ”には、「最高すぎ」と絶賛の声が集まった。（文＝菜本かな）※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。【写真】叶翔（木村慧人）とえ