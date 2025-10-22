＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース事前情報◇22日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞米ツアーから一時帰国している渋野日向子がプロアマ大会でプロ野球、巨人の原辰徳前監督と同組で回り、『再発見』と『再確認』の18ホールを楽しんだ。【写真】原辰徳氏がしぶこさんに打撃指導？「はじめまして」の挨拶から始まる初対面だったが、9月の「日本シニアオープン」にも出場したゴルフ大好きの原氏とは