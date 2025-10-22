農林水産省が、2026年産のコメから政府備蓄米の買い入れを再開する方針を固めたことがわかりました。備蓄米の在庫はことし3月末には96万トンあったものの、政府がコメ不足の対応策として、「入札」や「随意契約」などで66.5万トンを売り渡したことから、残りはおよそ30万トンとなっていました。鈴木農林水産相も、22日の就任会見で、「今後備蓄米を政府の通常のレベルに戻していくことを検討しようと考えている」と述べていて、現