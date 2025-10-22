お値段から世の中の動きを読み解いていくコーナー「きょうのお値段」。今回は、レモン彗星を見るための会の参加費「0円」なんと無料です。レモン彗星とは、どんな彗星なのでしょうか？【写真を見る】1000年に一度「レモン彗星」 見える方角＆おすすめスポット1000年に一度の天体ショー出水麻衣キャスター：約1300年ぶりに「レモン彗星（C / 2025 A6）」が地球に接近しています。現在、国際宇宙ステーション（ISS）