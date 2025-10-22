岐阜県警は２２日、岐阜市大洞桐が丘、自称自営業立花浩二（５５）と、同居する内縁関係の無職神原美希（３６）の両被告を殺人容疑で再逮捕した。発表によると、２人は昨年１２月１４〜１５日、岐阜県または同県近郊で同県可児市の女性（当時３３歳）を殺害した疑い。県警は認否を明らかにしていない。また、岐阜地検は２２日、女性の遺体を同県揖斐川町の山林に遺棄したとして、２人を死体遺棄罪で岐阜地裁に起訴した。２人