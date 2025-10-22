ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２２日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。重成一人（４７＝香川）は初日１号艇で６着に大敗するなど、まさかの苦戦。準優進出に向けて勝負駆けで迎えた４日目９Ｒ。今節２度目のイン戦は「踏み込めると思って踏み込んだ」とコンマ０９のＳから逃げ切りに成功。１６位で何とか予選突破を決めた。「少し回り過