ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで元世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）について取り上げた。井岡はＷＢＣ世界バンタム級の最新ランキングで５位にランクイン。同階級で王座を獲得すれば、日本初の５階級制覇となる。伊藤氏は井岡について「ああいうボクシングスタイル、技術でやるタ