お笑いタレントの永野（５１）が、２１日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。方言について語った。宮崎県出身の永野は、東京で聞く方言について「やっぱり変だもん。不自然だもん」とキッパリ。「（上京）当時は東京でイントネーションが変わってたり、なまってたりするのが、恥ずかしかったんですよ。だから合わせなきゃって必死にした」と回想した。しかし「今って徐々にそれが大丈夫