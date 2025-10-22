三笠宮𥶡仁親王妃 信子さまが、あす23日から鹿児島県内で初開催される全国農業担い手サミットに出席されます。きょう22日は若手農家と交流されました。 信子さまは22日午後、姶良市の農家を訪問されました。県内では23日から2日間、「全国農業担い手サミット」が初めて開催される予定で、信子さまは出席を前に現場を視察されました。 今村農園ではキュウリやピーマンなどを有機栽培していて、年間を通して出荷でき