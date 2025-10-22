鹿児島市内のコンビニエンスストアの駐車場で、面識のない30代男性に暴行し、脅迫した疑いで、鹿児島市の無職の男(67)が逮捕されました。 鹿児島中央警察署によりますと、暴行と脅迫の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市真砂町の無職の男(67)です。 男は今月17日午後11時15分ごろ、鹿児島市内のコンビニエンスストアの駐車場で、その場に居合わせた30代男性の左肩や後頭部を右の手のひらでたたき、足で膝を小突くなどした上、「殺す