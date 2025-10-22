秋雨前線の影響で、種子島・屋久島、奄美地方では20日からの雨で、総雨量が平年10月ひと月分に達したところもあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。 種子島・屋久島、奄美地方には秋雨前線が停滞し、発達した雨雲が断続的にかかっています。 22日はこれまでに、十島村・口之島で1時間に68ミリ、西之表市で53ミリの非常に激しい雨を観測しています。 20日の降り始めからの総雨量は、中種子町で278.5ミリ、南種子町上中で26