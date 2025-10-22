陸・海・空自衛隊が参加する実動訓練が、鹿児島を含む全国各地で20日から始まっています。鹿児島空港では22日、自衛隊の戦闘機による訓練が初めて行われました。 （記者）「自衛隊の戦闘機が立て続けに鹿児島空港に着陸している」 22日午後1時半ごろ、鹿児島空港に飛来した航空自衛隊のF-15戦闘機4機。おとといから全国各地で始まった自衛隊統合演習の一環です。 22日の訓練は航空自衛隊の基地が攻撃され使えなくなった場合を想