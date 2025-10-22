5月にプロデビューした、鹿児島県鹿屋市出身のボクシング・荒竹一真選手が、今月22日、東京でプロ2戦目に臨みました。 きのう22日、プロ2戦目に挑んだ荒竹一真選手。鹿屋市出身の22歳で、鹿屋工業高校ではインターハイと国体を連覇。大学でもアジア選手権準優勝など、アマチュアで数々の結果を出し、今年5月にプロデビュー。初戦をTKO勝利で飾り、きのう22日に第2戦を迎えました。 相手は2023年の全日本新人王