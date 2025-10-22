宇宙望遠鏡が捉えた 超高速の恒星間天体 レモン彗星が話題ですが、宇宙の彼方から飛来した謎の天体が、現在、私たちの太陽系を通過しています。「3I/ATLAS」と名付けられたこの天体は、恒星間天体と呼ばれています。 彗星や惑星は、特定の恒星（一番身近なのは太陽です）の周りを回っていますが、恒星間天体は違います。 恒星間天体は、どの恒星の重力にもしばられず、宇宙を回る天体で、私たち太陽系の外の惑星系で形成された