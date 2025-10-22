おととし、佐久市の道路で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判。22日は証人尋問が行われ、亡くなった男性の司法解剖を行った医師が出廷しました。医師「男性は車にはねられてから少なくとも20時間は生存していた」22日、検察側の証人として出廷した男性医師はこう証言しました。殺人などの罪に問われているのは佐久市の無職、佐藤英伸被告34歳です。起訴状などによりますと佐藤被