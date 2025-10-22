【新華社北京10月22日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は22日の記者会見で、25日前後に開催予定の台湾光復（日本の植民統治からの解放）80周年記念大会について説明し、台湾光復は両岸（大陸と台湾）の同胞が共に記念すべきものであり、台湾同胞を含む各界代表が招かれて出席すると明らかにした。朱氏は次のように述べた。記念大会の開催は、両岸同胞を含む国内外の中華の子女を団結させ、抗日戦争