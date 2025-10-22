とやま生活協同組合は、スーパーマーケットの大型店を富山市内にあす、初めて出店します。富山市経堂にあす、オープンするのは、とやま生協初の大型スーパー「CO・OPきょうどう店」です。プレオープンのきょうは、近くの住民らが訪れ、にぎわいました。とやま生協の食料品の販売は、宅配事業が中心で、移動店舗や小型の店舗はありますが、安心安全に配慮した独自の商品や食材をもっと気