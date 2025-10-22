実業家・堀江貴文氏の運転手を経て政界入りした、NHKから国民を守る党（以下、N党）の齊藤健一郎参院議員が、10月21日の『ABEMA Prime』に出演。15日付で自民党の会派「自民党・無所属の会」に入会した経緯と、高市内閣誕生を受けての展望を語った。【映像】N党議員がぶっちゃけ「自民党に入りたいぐらい」7月の参院選で浜田聡前参院議員が落選したため、N党唯一の国会議員となった齊藤氏。2人以上の議員で結成できる「会派」