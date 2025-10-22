こたけ正義感が10月19日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、人気芸人たちが直面している“単独ライブの告知問題”について説明した。 ゲスト出演したザ・マミィの第6回単独公演「絡まる」の話題となった。2025年5月、東京・草月ホールで開催された単独公演。テレビ露出も多いザ・マミィだが、直前までチケットが残っていたという。 ギリギリで完売したことについて、林田洋平は「あんまりないでしょ