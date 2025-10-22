今年結成22周年を迎えたNEWSが、『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』を開催。今回の全国ツアーは、8月にリリースされた15枚目のアルバム『変身』を携えて全国8都市19公演を3カ月かけて巡り、約20万人を動員。本稿では10月9日に行われた横浜アリーナ公演の模様をレポートする。 （関連：【ライブ写真】結成22周年を迎えたNEWS、全国ツアー完走！） ■驚きに満ちたオープニング、各ソロステӦ