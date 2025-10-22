世界遺産が色鮮やかなアートの舞台に生まれ変わりました。世界的アーティスト蜷川実花さんが手掛けたアートプロジェクトが佐渡島の金山で行われています。鮮やかな色合いで切り取られた佐渡の映像が金山の坑道を彩り、1万8千個もの電球で照らした道遊の割戸が幻想的に夜空に浮かびます。世界的なアーティスト蜷川実花さんが手がけたアートプロジェクトです。佐渡島の金山の魅力と最先端の技術が融合