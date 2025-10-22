TOWA TEIが、2013年にリリースした楽曲「APPLE feat.椎名林檎」の新たなMVを公開した。 （関連：【画像】TOWA TEI、「APPLE feat. 椎名林檎」MVをGoogleのAI“Gemini”と制作） 本映像は、GoogleのAI “Gemini”や映像生成AI “Veo 3”、画像生成AI “Nano Banana”など、最新のGoogle AIをフル活用し、CAVIARの中村剛が監督を務めて制作。あわせて、Google公式YouTubeチャンネルにて本MVのメイキング映像も公開となっ