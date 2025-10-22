昨日（21日）発足した高市新内閣に、地元からは参議院・岡山選挙区選出の小野田紀美氏が入閣し、けさ（22日）初登庁しました。 【写真を見る】小野田紀美議員（参議院・岡山県選挙区）初入閣地元ゆかりの山下貴司議員（自民）「本当に期待したい」谷合正明議員（公明）「しっかりその職責を果たして」 けさ、出迎えた職員に深々と頭を下げ登庁しました【画像①】。 きのう、第104代内閣総理大臣に選ばれた高市早苗氏が率