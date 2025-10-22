（台北中央社）台湾プロ野球の台湾シリーズ第3戦が21日、台北ドーム（台北市）で行われ、楽天モンキーズに2連敗を喫していた中信ブラザーズは2−0で勝利した。中信は二回、〓子賢のソロ本塁打で先制。三回には王政順が適時二塁打を放って追加点を挙げた。投げては元ベネズエラ代表のヘスス・バルガスが先発し、六回の途中まで68球を投げた。三回や六回にはピンチを背負うも、味方の好守に助けられて無失点で切り抜けた。中信の平野