（高雄中央社）安倍晋三元首相の妻、昭恵さんが22日、南部・高雄市の紅毛港保安堂を訪問し、安倍氏の銅像に献花した。あいさつでは前日に就任した高市早苗首相について、「日本のために、初めての女性総理として頑張ってくれるものと思います」と語った他、今後の日台関係を「大切にしていきたい」と述べた。昭恵さんは、日本から訪れた訪問団のメンバー約150人や陳其邁（ちんきまい）高雄市長らと共に保安堂を訪問した。昭恵さん