※このコラムは「ラブ トランジット3」エピソード1〜3のネタバレを含みます。■えぐいほど恋愛のリアルを浴びられる。それがラブトラの魅力元恋人同士で１カ月のホカンスを過ごし、復縁か新しい恋かを選択する恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』待望のシーズン3が始まりました！「全員が元恋人同士」という深い歴史があるからこそ、そんじょそこらの恋リアでは起きないような感情の揺れ動きや、予想もしない展開が生み出され