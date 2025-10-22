「この度ポスティングシステムを利用して、MLBに挑戦させていただくことになりました。この決断を尊重して背中を押してくださった山口オーナー、阿部監督、チームメイト、球団関係者、そして、ファンのいつも温かく応援してくださるファンの方に感謝してます。ありがとうございます」ポスティングによるMLB移籍か、あるいは巨人残留か。二転三転した岡本和真内野手の去就が決着を見た。10月22日、巨人は都内で会見を開き、岡本