2017年に芸能界引退を発表した、元女優・江角マキコ。表舞台から姿を消した彼女が、10月25日にイベントをおこなうことが発表され、世間がざわついている。「数日前、美容ブランド『MADO』の公式Instagramにて、『江角マキコ氏と語る「MADO more meeting』というオンラインイベントをおこなうことが発表されました。MADOの公式YouTubeでは、江角さんとMADO代表、銀座の美容クリニック院長の3人でおこなわれた対談動画が公開されて