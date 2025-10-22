【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ2最後のシングル「GOOD DAY」のBehind the Song ＆ the Scenesを公式YouTubeチャンネルで公開した。 ■15分を超える濃密な映像 同曲が“音楽で日本を明るくしたい”“ポップスを背負う”という覚悟をもって生み出された背景と、その想いを体現した煌びやかでフルボリュームな映像美で描かれたMVの撮影の裏側を捉えた、15分を超える濃密な映像