北海道江別市で2025年10月22日午後3時半すぎ、農機具を入れる倉庫が燃える火事がありました。火事があったのは江別市豊幌にある農機具などを保管する倉庫です。消防によりますと、22日午後3時半すぎ、通行人から「煙が見える」と通報がありました。火は通報からおよそ2時間半後に消し止められ、この火事によるけが人はいません。警察によりますと、出火当時、倉庫内に人はいませんでした。倉庫の内部から出火したとみられ、警察が