2025年10月21日、韓国・朝鮮日報は「BTSも軍隊に行ったのに…『形ばかりの国際大会』入賞者216人が軍免除」と題した記事を掲載した。国会国防委員長を務めるソン・イルジョン議員（国民の力）は20日、兵務庁の国政監査で「防弾少年団（BTS）は（兵役法）施行令さえ変えれば軍免除になった」と発言した。現行兵役法の「芸術・スポーツ要員」は、それぞれの分野で優れた成果を収めた人を対象とする兵役代替服務で、1973年に初めて導