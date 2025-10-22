調査会社「帝国データバンク」の調べによりますと、10月に値上げされた食料品は3024品目あり、去年10月と比べると3.4%増えています。 【写真を見る】値上げの秋、あなたの節約術は？「自炊を増やした」「おつとめ品を狙って」今月も3024品目が値上げ 一体どんな商品が値上がりしたのでしょうか。 パックご飯も100～150円値上げ 熊本市内のスーパーマーケットです。パックご飯は3食分で税込701円