Image: Adriano Contreras - Gizmodo US 今夏リリースされたNothing初のヘッドホンHeadphone (1)。バチバチに個性的なデザインで、好き嫌いはハッキリしそうですが、それでこそNothing！と思う、存在を証明するような端末に仕上がっていました。その後すぐに発表されたNothingサブブランド CMF初となるヘッドホンCMF Headphone Pro。サブブランドの方が冒険しやすそうなものですが、Nothing