日本ハムは２２日、スカウト会議を行い、２３日のドラフト会議でのスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）について言及した。大渕スカウト部長は「リストに載せる載せないは別としてずっと動向を探ってるのは間違いない。動向を探ってるとしかいえない」とし、栗山英樹ＣＢＯは「もちろんすべての選手の情報はずっと取りつづけている。ああやって覚悟して米国にいって勝負している選手の気持ちっていうのはすごく重要で