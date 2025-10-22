1978年、東京都足立区で起きた「足立区女性教諭失踪事件」。この事件が「失踪事件」から「殺人事件」に変わったのは、2004年に加害者が出頭･告白してからでした。社会で「重大犯罪の時効」についての議論が高まるきっかけとなった事件を振り返ります。（アーカイブマネジメント部疋田 智）【写真を見る】立ちはだかる「時効の壁」〜足立区女性教諭殺害事件（2004年）【TBSアーカイブ秘録】1978年、突然の失踪で足立区の小学校教