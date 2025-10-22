楽天の石井一久ＧＭが２２日、都内で行われたスカウト会議後に報道陣の取材に対応。１位の公表こそ避けたが、「１位はピッチャーでいこうかなと思います」と明言した。約３時間半、行われた同会議で「この人っていうのは決まっています」と１位を決定。大枠の指名リストは６０人ほどに絞り込み、投手中心のドラフトになる展望も見据えた。石井ＧＭは「ドラフトはやっぱり将来的な部分をどれぐらい担えるか、その将来に向けての