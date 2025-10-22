連立政権合意書への署名を前に会談する自民党の高市総裁（右端）と日本維新の会の吉村代表（右から2人目）＝20日、国会共同通信社は21、22両日、高市内閣発足を受けて全国緊急電話世論調査を実施した。内閣支持率は64.4％で、発足時では石破内閣の50.7％、岸田内閣の55.7％を上回った。自民党派閥裏金事件で元秘書が略式起訴された萩生田光一氏を要職の幹事長代行に起用した人事は「適切ではない」が70.2％に上った。日本初の女