俳優の石田純一とタレントのマイケル富岡が、きょう22日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10〜)に出演する。『これ余談なんですけど・・・』(C)ABCテレビかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう22日の放送では、現在71歳の石田と64歳の富岡という、芸能界屈指のモテおじが、独自の恋愛術を告白する。「ギラギラ感は抑えた方