ソフトバンクは２２日、東京都内のホテルでドラフト前日会議を開いた。永井編成本部長は会議終了後に報道対応し、１位指名を絞り込んだ上で非公表で本番に臨むことを明かした。かねてアマチュア球界屈指の野手で大学日本代表の４番を務めた創価大・立石正広内野手（２１）、最速１５８キロを誇る超高校級右腕の健大高崎・石垣元気投手（１８）らを最上位候補に挙げてきたホークス。競合覚悟の指名が予想され、抽選の際のくじ引き