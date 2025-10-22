自民党の梶山弘志国対委員長と立憲民主党の笠浩史国対委員長は２２日、国会内で国対委員長代理が同席のもとで会談を行った。梶山氏は笠氏に対して与野党６党で合意したガソリン税の暫定税率廃止法案について来年２月１日の施行を提案。これに笠氏は年内の施行を強く求めた。ガソリン税の暫定税率廃止をめぐっては、自民党、日本維新の会、公明党３党の税制調査会長がこの日に協議し、現在のガソリン１リットル当たりの補助金