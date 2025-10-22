【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の「全日本キャバクラ大運動会」が、10月22日、11月5日、11月26日に放送される。収録現場にモデルプレスが潜入し、ここでは見どころを紹介する。【写真】国立代々木競技場でキャバ嬢と芸能人が運動会◆「CHANCE ＆ CHANGE」運動会開催同番組は「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性