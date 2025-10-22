猫の尻尾の役割と守ろうとする意味 猫の尻尾は単なる飾りではなく、猫が生きる上で多くの重要な役割を担っています。 高い場所を歩くときなどにバランスを取る 角度や振り方で感情表現をする 体に巻き付けて体温調節をする 猫同士のコミュニケーションに使う 人間や他の猫に対してコミュニケーションを取るのに使い、感情を表すアンテナにもなり、狭い場所や高所を歩く時に体の舵を取るツー