憲政史上初めてとなる女性の総理大臣が誕生し、その期待感から21日は史上最高値となる5万円に迫る場面もあった日経平均株価。物価高が長引く中、経済政策に力を入れるとする高市政権の誕生はどんな影響を与えるのでしょうか…。日経平均株価、22日の東京株式市場の終値は「4万9307円79銭」。きのうより8円27銭値を下げましたが、3日連続で4万9000円台と高値で推移しています。長野証券 宮嶋伸明執行役員「（日経225の）全体の8割が