◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディースプロアマ戦（２２日、兵庫・マスターズＧＣ＝賞金総額２億円のビッグトーナメントが２３日に開幕する。米ツアーを主戦場にする岩井姉妹の明愛（あきえ）、千怜（ちさと、ともにホンダ）がスタンレーレディス以来２週ぶりの国内ツアーを迎える。前週のＢＭＷ女子選手権が行われた韓国から２０日に帰国したばかりの２人は、この日のプロアマ戦で最終調整を済ま