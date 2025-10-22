８月８日に第５子次女を出産したタレントの辻希美が、赤ちゃんが泣き止む方法を明かした。２２日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）で、「今週の辻ちゃんニュース」を放送。育休中の水曜レギュラー・辻の様子をクイズ形式で伝えるコーナーだ。なかなか泣き止まない次女の夢空（ゆめあ）ちゃん。“あること”をすると泣き止むことが判明したという。「杉浦家に革命を起こした、夢空ちゃんを泣き止ませ