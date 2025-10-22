◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第３節Ｇ大阪―ナムディン（２２日・パナソニックスタジアム吹田）現在開幕２連勝としているＪ１のＧ大阪が、ナムディンとの試合を１点リードで折り返した。１８日の柏戦（０●５、パナスタ）から中３日で迎えた試合だった。柏戦とは違い、この日は４バック。攻撃時には右サイドバックのＤＦ半田陸が２列目辺りまで高い位置を取って攻撃参加するなど、落ち着いた展開にコントロールしてテンポ良く