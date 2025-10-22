歌手の工藤静香（55）が、3匹の愛犬とともに散歩する様子を披露した。【映像】愛犬との散歩の様子や「すんごい豪邸」と話題の自宅これまでInstagramで、自宅の庭で栽培したオレンジや下仁田ネギを使い、料理する様子を発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「こっ公園ですか？！」などと話題になっていた。また、3匹の愛犬との生活の様子も投稿しており、自宅の庭で遊ぶ様子やキッチンでごはんを食べさせる動画なども公開してき